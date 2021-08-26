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    В МЧС заявили о практически полной ликвидации лесных пожаров в Якутии

    Пресс-служба ведомства уточнила, что в борьбе с огнём задействовано более тысячи человек и 107 единиц техники.

    26 августа, 11:37
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS20I0AoKp0/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mchs_yakutia</a></p>

    Фото © Instagram / mchs_yakutia

    В Якутии практически завершилась борьба с лесными пожарами, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян в ходе пресс-конференции в ТАСС.

    "Буквально двое суток назад я вернулся с очередной командировки президентом была поставлена задача ликвидировать пожары в Якутии. Задача эта практически выполнена, там фоновое остаётся в зоне контроля этих пожаров", — заявил Чуприян.

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    Ранее пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила в своём аккаунте в "Инстаграме", сославшись на данные Авиалесоохраны региона, что за сутки было ликвидировано "пять пожаров на общей площади более 316 гектаров". В борьбе с природным огнём задействовано более тысячи человек и 107 единиц техники. Кроме того, отмечалось, что населённым пунктам ничего не угрожает, как и объектам экономики, поскольку проведены все превентивные мероприятия по противопожарной защите.

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    Напомним, общая площадь, пройденная лесными пожарами в Якутии этим летом, превысила семь миллионов гектаров. С 1 июля жителям республики было запрещено посещать леса, введён режим ЧС регионального характера, кроме того, в Якутии и Иркутской области с 13 августа введён межрегиональный режим ЧС.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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