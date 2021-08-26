В МЧС заявили о практически полной ликвидации лесных пожаров в Якутии

В Якутии практически завершилась борьба с лесными пожарами, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Буквально двое суток назад я вернулся с очередной командировки — президентом была поставлена задача ликвидировать пожары в Якутии. Задача эта практически выполнена, там фоновое остаётся в зоне контроля этих пожаров", — заявил Чуприян.

Ранее пресс-служба регионального управления МЧС России сообщила в своём аккаунте в "Инстаграме", сославшись на данные Авиалесоохраны региона, что за сутки было ликвидировано "пять пожаров на общей площади более 316 гектаров". В борьбе с природным огнём задействовано более тысячи человек и 107 единиц техники. Кроме того, отмечалось, что населённым пунктам ничего не угрожает, как и объектам экономики, поскольку проведены все превентивные мероприятия по противопожарной защите.