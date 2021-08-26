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    Эпидемиолог успокоил россиян после нового антирекорда по суточной смертности от ковида

    Вряд ли можно считать, оценивая показатели летальности в последние дни, что образовалась некая тенденция, указал специалист.

    26 августа, 11:30
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    На летальность от коронавируса влияет большое количество факторов. Следовательно, не стоит бить тревогу, оценивая цифры по количеству умерших от ковида в России за последние дни. Об этом Лайфу заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

    "Предположим, что возникла вспышка в категории лиц, которые переносят ковид наиболее тяжело, например среди лиц старше 60 лет. Естественно, показатель летальности среди них будет выше. А какие выводы можно сделать просто на основе количества умерших, без разделения их по возрасту, по наличию или отсутствию хронических заболеваний, а также по времени начала заболевания и обращения за оказанием медицинской помощи? Я не думаю, что на основе показателей этих двух дней образовалась тенденция", — объяснил Шунков.

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    Ранее Лайф писал, что 26 августа в России был зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса. При этом заболеваемость находится примерно на одном и том же уровне: за сутки выявили 19 630 новых случаев заражения инфекцией.

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    Напомним, в первой половине августа на протяжении почти недели в России каждый день фиксировалось более 800 смертей от ковида. Накануне, 25 августа, также было зарегистрировано более 800 смертей.

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    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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