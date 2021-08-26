Эпидемиолог успокоил россиян после нового антирекорда по суточной смертности от ковида

На летальность от коронавируса влияет большое количество факторов. Следовательно, не стоит бить тревогу, оценивая цифры по количеству умерших от ковида в России за последние дни. Об этом Лайфу заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"Предположим, что возникла вспышка в категории лиц, которые переносят ковид наиболее тяжело, например среди лиц старше 60 лет. Естественно, показатель летальности среди них будет выше. А какие выводы можно сделать просто на основе количества умерших, без разделения их по возрасту, по наличию или отсутствию хронических заболеваний, а также по времени начала заболевания и обращения за оказанием медицинской помощи? Я не думаю, что на основе показателей этих двух дней образовалась тенденция", — объяснил Шунков.