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    Путин на встрече с Меняйло пообещал помочь с созданием пантеона в Беслане

    По словам главы государства, произошедшие 1 сентября 2004 года события — трагическая история в жизни страны, требующая особого внимания и участия.

    26 августа, 11:08
    <p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66465/photos/66420" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Фото © Kremlin.ru

    Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло и обсудил социально-экономическое развитие республики, в частности ситуацию в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Меняйло рассказал главе государства о создании музея патриотического воспитания и профилактике терроризма в городе.

    "В этом году мы закладываем тепловой контур пантеона и в следующем году уже здание мы построим, и там будет музей. Все вопросы согласованы с "Матерями Беслана", — сказал он, уточнив, что ряд задуманных мероприятий не обеспечены финансированием.

    Президент пообещал помочь в этом вопросе, назвав произошедшие 1 сентября 2004 года события трагической историей в жизни страны, которая всегда требует особого внимания и участия.

    Не услуга, а призвание: Путин поговорил о школьном образовании с чиновниками, учителями и детьми

    Не услуга, а призвание: Путин поговорил о школьном образовании с чиновниками, учителями и детьми

    "Поэтому такое поручение обязательно будет", — заверил Путин.

    Также глава государства назвал Северную Осетию очень красивой республикой во всех смыслах, а людей, там живущих, замечательными. По его мнению, перспективы и потенциал у региона хороший, однако ситуация требует значительных усилий для приведения её в нормативное состояние по многим направлениям.

    Напомним, с момента теракта в Беслане прошло почти 17 лет. 1 сентября 2004 года террористы захватили людей во время линейки в школе № 1. Детей и взрослых насильно удерживали в здании три дня без воды и еды. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

    Ранее Лайф писал, как мурманский школьник рассказал Владимиру Путину об оленине и попросил кормить вкусно детей в других регионах. Президент поддержал инициативу ребёнка и заявил, что он с ним заодно.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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