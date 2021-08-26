Путин на встрече с Меняйло пообещал помочь с созданием пантеона в Беслане
По словам главы государства, произошедшие 1 сентября 2004 года события — трагическая история в жизни страны, требующая особого внимания и участия.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло и обсудил социально-экономическое развитие республики, в частности ситуацию в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Меняйло рассказал главе государства о создании музея патриотического воспитания и профилактике терроризма в городе.
"В этом году мы закладываем тепловой контур пантеона и в следующем году уже здание мы построим, и там будет музей. Все вопросы согласованы с "Матерями Беслана", — сказал он, уточнив, что ряд задуманных мероприятий не обеспечены финансированием.
Президент пообещал помочь в этом вопросе, назвав произошедшие 1 сентября 2004 года события трагической историей в жизни страны, которая всегда требует особого внимания и участия.
"Поэтому такое поручение обязательно будет", — заверил Путин.
Также глава государства назвал Северную Осетию очень красивой республикой во всех смыслах, а людей, там живущих, замечательными. По его мнению, перспективы и потенциал у региона хороший, однако ситуация требует значительных усилий для приведения её в нормативное состояние по многим направлениям.
Напомним, с момента теракта в Беслане прошло почти 17 лет. 1 сентября 2004 года террористы захватили людей во время линейки в школе № 1. Детей и взрослых насильно удерживали в здании три дня без воды и еды. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
Ранее Лайф писал, как мурманский школьник рассказал Владимиру Путину об оленине и попросил кормить вкусно детей в других регионах. Президент поддержал инициативу ребёнка и заявил, что он с ним заодно.
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