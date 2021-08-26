Путин на встрече с Меняйло пообещал помочь с созданием пантеона в Беслане

Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло и обсудил социально-экономическое развитие республики, в частности ситуацию в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Меняйло рассказал главе государства о создании музея патриотического воспитания и профилактике терроризма в городе.

"В этом году мы закладываем тепловой контур пантеона и в следующем году уже здание мы построим, и там будет музей. Все вопросы согласованы с "Матерями Беслана", — сказал он, уточнив, что ряд задуманных мероприятий не обеспечены финансированием.

Президент пообещал помочь в этом вопросе, назвав произошедшие 1 сентября 2004 года события трагической историей в жизни страны, которая всегда требует особого внимания и участия.

"Поэтому такое поручение обязательно будет", — заверил Путин.

Также глава государства назвал Северную Осетию очень красивой республикой во всех смыслах, а людей, там живущих, замечательными. По его мнению, перспективы и потенциал у региона хороший, однако ситуация требует значительных усилий для приведения её в нормативное состояние по многим направлениям.