В Петербурге сотрудница Почты России обматерила клиентку, пришедшую за посылкой. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге девушка пришла за посылкой на Почту России, а в итоге получила в свой адрес тонну оскорблений и проклятий от сотрудницы отделения. А после неадекватная женщина вообще набросилась на посетительницу. Кадры с инцидентом появились в распоряжении Лайфа.

По словам потерпевшей, сотрудница почты игнорировала её около пяти минут, разговаривая по телефону. Когда девушка начала снимать происходящее на камеру, та сразу же заорала, что сейчас у неё, мол, перерыв, и швырнула документы в клиентку.

"Как вы мне все надоели! Забирай свою посылку и вали отсюда, купила ношеные шмотки и будешь радоваться. <...> Надоели все! Сдохни, тварь", — кричала разъярённая сотрудница.

На записи также слышно, как агрессорша называет девушку чокнутой, а потом закрывается в кабинете. Надо отметить, что посетительница не стала уподобляться сотруднице и на её выпады никак реагировала. В противном случае конфликт, вероятно, закончился бы дракой. Как стало известно Лайфу, потерпевшая отправилась в полицию писать заявление на сотрудницу отделения.

Стоит отметить, сотрудница заявила клиентке, что "в три часа всех обслужит", но та ничего слышать не хотела, лезла с камерой прямо в кабинет женщины, продолжая требовать выдать ей посылку.

В Почте России уже приняли меры в отношении "клиентоориентированной" сотрудницы. Там пояснили, что женщину отстранили от работы, начато внутреннее расследование инцидента.

"Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта. Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента", — заявили Лайфу в пресс-службе Почты России.