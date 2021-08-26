Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании Facebook, Twitter и WhatsApp в общей сложности на 36 миллионов рублей за то, что они не локализовали на территории РФ базы данных российских пользователей.

"Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Facebook — 15 миллионов рублей, Twitter — 17 миллионов рублей за повторные нарушения требований о локализации персональных данных", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Часть 8 статьи 13.11 КоАП РФ предполагает, что запись, систематизация, накопление, хранение, обновления, изменения или извлечения персональных данных граждан РФ осуществляются с использованием баз данных, находящихся на территории страны. Требование о необходимости локализации баз данных действует с 2015 года, однако ответственность была установлена только в 2019 году.