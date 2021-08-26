Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей
Они не выполнили требование о необходимости локализации баз данных россиян на территории нашей страны.
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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании Facebook, Twitter и WhatsApp в общей сложности на 36 миллионов рублей за то, что они не локализовали на территории РФ базы данных российских пользователей.
"Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Facebook — 15 миллионов рублей, Twitter — 17 миллионов рублей за повторные нарушения требований о локализации персональных данных", — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Часть 8 статьи 13.11 КоАП РФ предполагает, что запись, систематизация, накопление, хранение, обновления, изменения или извлечения персональных данных граждан РФ осуществляются с использованием баз данных, находящихся на территории страны. Требование о необходимости локализации баз данных действует с 2015 года, однако ответственность была установлена только в 2019 году.
Как уточняет РКН, в 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по этой статье и получили по четыре миллиона рублей штрафа. Компания Facebook оплатила его, Twitter — нет. На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие.
А 17 августа суд за день оштрафовал Google на 14 миллионов рублей по пяти административным искам за отказ удалять запрещённую информацию. А спустя два дня компания получила ещё один штраф — на шесть миллионов рублей.
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