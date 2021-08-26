"Позвольте мне за них вступиться... Хабиб, отвали от ринг-гёрлз. Они были тут задолго до тебя. Они посетили гораздо больше боёв, чем ты. Зачем их трогать? Выбери кого-то своих габаритов: Хабиб больше не дерётся и чувствует, что ему надо драться со всеми", — заявил Ли в беседе со Sportskeeda.