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    "Зачем их трогать": Американский боец призвал Хабиба "отвалить" от ринг-гёрлз

    Ранее россиянин заявил, что считает девушек "самыми ненужными людьми" в единоборствах.

    26 августа, 11:03
    <p> Фото © Getty Images/Buda Mendes/Zuffa LLC/Zuffa LLC </p>

    Фото © Getty Images/Buda Mendes/Zuffa LLC/Zuffa LLC

    Американский мастер смешанных единоборств Кевин Ли раскритиковал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за его слова в адрес ринг-гёрлз.

    "Позвольте мне за них вступиться... Хабиб, отвали от ринг-гёрлз. Они были тут задолго до тебя. Они посетили гораздо больше боёв, чем ты. Зачем их трогать? Выбери кого-то своих габаритов: Хабиб больше не дерётся и чувствует, что ему надо драться со всеми", — заявил Ли в беседе со Sportskeeda.

    "Глоток свежего воздуха": Профессиональная ринг-гёрл ответила Хабибу на его слова о "самых ненужных людях"

    "Глоток свежего воздуха": Профессиональная ринг-гёрл ответила Хабибу на его слова о "самых ненужных людях"

    Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что выступает против ринг-гёрлз в единоборствах, и назвал их "самыми ненужными людьми" в этом виде спорта.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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