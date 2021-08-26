"Зачем их трогать": Американский боец призвал Хабиба "отвалить" от ринг-гёрлз
Ранее россиянин заявил, что считает девушек "самыми ненужными людьми" в единоборствах.
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Американский мастер смешанных единоборств Кевин Ли раскритиковал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за его слова в адрес ринг-гёрлз.
"Позвольте мне за них вступиться... Хабиб, отвали от ринг-гёрлз. Они были тут задолго до тебя. Они посетили гораздо больше боёв, чем ты. Зачем их трогать? Выбери кого-то своих габаритов: Хабиб больше не дерётся и чувствует, что ему надо драться со всеми", — заявил Ли в беседе со Sportskeeda.
"Глоток свежего воздуха": Профессиональная ринг-гёрл ответила Хабибу на его слова о "самых ненужных людях"
Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что выступает против ринг-гёрлз в единоборствах, и назвал их "самыми ненужными людьми" в этом виде спорта.
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