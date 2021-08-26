Агент обсудит с руководством "Ювентуса" возможный переход Роналду в "Манчестер Сити"
Ранее стало известно, что "горожане" предложили игроку контракт на два года.
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Агент португальского футболиста Криштиану Роналду Жорже Мендеш встретится сегодня с руководством "Ювентуса", где обсудит возможный переход игрока в "Манчестер Сити". Об этом пишет журналист Фабрицио Романо.
По его информации, "Ювентус" намерен запросить у "Сити" сумму в размере 28–30 миллионов евро за Роналду, тогда как платить столько англичане не намерены. Кроме того, никаких предложений в адрес туринского клуба пока не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Сити" предложил Криштиану Роналду контракт на два года. В то же время агент футболиста уже встретился с представителями трёх клубов относительно возможного трансфера своего клиента.
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