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    Агент обсудит с руководством "Ювентуса" возможный переход Роналду в "Манчестер Сити"

    Ранее стало известно, что "горожане" предложили игроку контракт на два года.

    26 августа, 11:30

    Фото © ТАСС / imago images / Sportimage

    Агент португальского футболиста Криштиану Роналду Жорже Мендеш встретится сегодня с руководством "Ювентуса", где обсудит возможный переход игрока в "Манчестер Сити". Об этом пишет журналист Фабрицио Романо.

    По его информации, "Ювентус" намерен запросить у "Сити" сумму в размере 28–30 миллионов евро за Роналду, тогда как платить столько англичане не намерены. Кроме того, никаких предложений в адрес туринского клуба пока не поступало.

    "Манчестер Сити" сделал предложение Роналду

    "Манчестер Сити" сделал предложение Роналду

    Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Сити" предложил Криштиану Роналду контракт на два года. В то же время агент футболиста уже встретился с представителями трёх клубов относительно возможного трансфера своего клиента.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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