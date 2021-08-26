Российские кинокомпании получат поддержку при выходе на экспорт
Отборочная комиссия уже одобрила 13 заявок на адаптацию и продвижение аудиовизуальной продукции и две заявки — на продвижение ИТ-продукции на общую сумму более 480 млн рублей.
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Минэкономразвития совместно АО "Российский экспортный центр" заключили соглашения о предоставлении поддержки российским ИТ- и кинокомпаниям для выхода их продукции на зарубежные рынки. Сотрудничество ведётся рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", а на финансирование программы предусмотрено ежегодно 500 млн руб.
Как сообщили Лайфу в АО "РЭЦ", в июне 2021 года отборочная комиссия провела отбор и одобрила 13 поступивших заявок на адаптацию и продвижение аудиовизуальной продукции и две заявки — от производителей ИТ-продукции на общую сумму 482,7 млн рублей. В последующем одна ИТ-компания приняла решение не участвовать в программе. В целом в рамках кампании 2021 года будут поддержаны 21 художественный и 24 анимационных фильмов и сериалов, а также один ИТ-проект.
В ближайшее время будет объявлен дополнительный приём заявок на участие в программе на сумму 30,3 млн рублей.
"Важно, чтобы меры поддержки отвечали запросу времени. Мы внесли изменения в уже существующую программу, и теперь компании могут перераспределять выделенные средства так, как им необходимо. Это особенно актуально при расширении географии продаж, когда нужно увеличить количество языков для дубляжа", — комментирует генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.
Ранее Лайф рассказывал, что вскоре в России начнут действовать новые правила работы кинотеатров, их уже утвердил глава правительства Михаил Мишустин. Так, теперь зрителей будут предупреждать о длительности рекламы и трейлеров перед фильмом. Эта информация будет размещена в зоне касс. Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс.
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