Пожилая москвичка выдумала внуков и получила десятки тысяч рублей пособия

Правоохранители выявили в Москве бабушку, которая получала пособия за вымышленных внуков, на деле оказавшихся детьми соседской семьи. Обманывать органы опеки ей удавалось полгода. Об этом Лайфу сообщил источник, близкий к следствию.

В январе 2020 года у 73-летней Людмилы Ч. умерла дочь, которая ежемесячно получала пособия и выплаты за восьмерых детей. После этого бабушка собрала все документы и оформила временное опекунство на себя, при этом сотрудники опеки во время проверки не нашли ничего подозрительного. Спустя полгода, когда семья уже переехала из подмосковной Истры в Мещанский район Москвы, во время очередной проверки сотрудники не досчитались одного ребёнка. Женщина заявила, что он остался с няней в Подмосковье. Такие отговорки показались работникам не очень убедительными, и на следующий день они вновь пришли проверять большое семейство, однако бабуля успела скрыться, оставив в квартире четверых ребят, двое из которых были уже совершеннолетними. Они и раскрыли тайну — старушка забрала детей и уехала в неизвестном направлении.

Подключившиеся к делу правоохранители нашли женщину через пару дней во Владимирской области, а вот исчезнувших детей обнаружили в соседской семье в Истре. Оказалось, что бабушка вместе с дочкой выдавала их за своих, получая пособия. У сотрудников из-за внешности детей вопросов не возникало, так как, со слов Людмилы, дочь вела разгульный образ жизни. После проведения экспертиз и проверок бабушка раскрыла обман: в загсе её дочь сообщала, что рожала детей в домашних условиях, а для получения свидетельств о рождении ей было достаточно лишь одного свидетеля. Так она завела себе четырёх несуществующих детей.

По словам приезжих родителей соседских ребят, к ним относились хорошо и часто приглашали в гости, а они были рады знакомству, ведь в семье Людмилы их дети практиковали русский язык. Установлено, что им принадлежат трое из несовершеннолетних, ещё одного новорождённого им давали понянчиться родственники.

Сейчас на двоих существующих детей оформил опеку старший внук подозреваемой, они живут вместе. Бабушка же находится под следствием по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Приблизительный ущерб действий её и дочери составил 800 тысяч рублей.