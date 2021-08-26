Пришла в обед: Обруганная клиентка Почты России могла сама спровоцировать сотрудницу
Сегодня женщина, трудившаяся в отделении, вышла на работу и поняла, что стала объектом всеобщего внимания. После этого женщина разнервничалась и скрылась.
Сотрудница почты. Скриншот видео © LIFE
Конфликт с руганью сотрудницы и клиентки, произошедший в отделении Почты России в Санкт-Петербурге, обрастает новыми подробностями. Так, Лайфу стало известно, что девушка пришла за посылкой за 15 минут до окончания обеда и заявила, что её должны обслужить "прямо сейчас".
Зайти в отделение она смогла, так как работница приоткрыла дверь из-за духоты, стоявшей в маленьком помещении. Клиентке доходчиво объяснили, что её обслужат в 15:00, когда завершится обеденное время, однако такой вариант её не устроил и она достала телефон, начав снимать происходящее.
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Сегодня, когда сотрудница вышла на работу и поняла, что стала объектом всеобщего внимания, ей стало плохо. Она на нервах выбежала из помещения, закрыла его и скрылась. Вернётся ли женщина на работу, неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге таксист "Ситимобила" избил девушку, отказавшись ехать за установленные в приложении 325 рублей. После этого в агрегаторе сообщили, что отключили водителя от сервиса и будут содействовать в расследовании, которое проводят правоохранители.
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