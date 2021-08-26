Конфликт с руганью сотрудницы и клиентки, произошедший в отделении Почты России в Санкт-Петербурге, обрастает новыми подробностями. Так, Лайфу стало известно, что девушка пришла за посылкой за 15 минут до окончания обеда и заявила, что её должны обслужить "прямо сейчас".

Зайти в отделение она смогла, так как работница приоткрыла дверь из-за духоты, стоявшей в маленьком помещении. Клиентке доходчиво объяснили, что её обслужат в 15:00, когда завершится обеденное время, однако такой вариант её не устроил и она достала телефон, начав снимать происходящее.