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    "Талибан" поместил экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

    Оба члена Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к представителям радикального движения остались без охраны.

    26 августа, 12:13
    <p>Карзай Хамид<em style="font-style: italic;">. </em>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B9,_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

    Карзай Хамид. Фото © Wikipedia

    Боевики радикального движения "Талибан"* посадили под домашний арест экс-президента Афганистана Хамида Карзая и главу совета по нацпримирению Абдуллу Абдуллу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

    Отмечается, что талибы обезоружили охрану бывших представителей власти Афганистана и конфисковали их автомобили. После чего Карзай переехал в дом Абдуллы, где боевики провели обыск. В результате оба члена Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к "Талибану" остались без охраны.

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    Ранее боевики заявили о скором мирном соглашении с силами сопротивления. Талибы сказали, что ведут переговоры со старейшинами и другими "влиятельными лицами" в окружении повстанцев для скорейшего окончания войны.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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    Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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