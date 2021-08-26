"Талибан" поместил экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест

Боевики радикального движения "Талибан"* посадили под домашний арест экс-президента Афганистана Хамида Карзая и главу совета по нацпримирению Абдуллу Абдуллу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что талибы обезоружили охрану бывших представителей власти Афганистана и конфисковали их автомобили. После чего Карзай переехал в дом Абдуллы, где боевики провели обыск. В результате оба члена Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к "Талибану" остались без охраны.

Ранее боевики заявили о скором мирном соглашении с силами сопротивления. Талибы сказали, что ведут переговоры со старейшинами и другими "влиятельными лицами" в окружении повстанцев для скорейшего окончания войны.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.