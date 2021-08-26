Пять человек погибли при опрокидывании иномарки в Туве

Пять человек погибли в результате ДТП, произошедшего в Дзун-Хемчикском районе Тувы. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Всё случилось в 20 километрах от города Чадан в местечке Шахты. Вечером 26 августа там опрокинулся автомобиль "тойота эстима", в результате погибли водитель и четыре пассажира. Установлено, что несовершеннолетних среди жертв аварии нет.

На место ДТП направлена следственно-оперативная группа МВД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.