Онищенко высказался за введение обязательного ЕГЭ по литературе

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что в России нужно ввести обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе. Об этом сообщает Ura.ru.

"Мы сейчас практически ушли от многих предметов, которые мы сдавали, которые для нас были естественными, сейчас их нет. Я за введение литературы в список обязательных ЕГЭ. Литература — это язык, это возможность изъясняться, тип мышления определяется с помощью неё", — отметил Онищенко.

Кроме того, он поддержал идею помощника президента России Владимира Мединского о том, что список обязательных предметов для сдачи в рамках ЕГЭ должен пополниться историей. Онищенко отметил, что нынешнее поколение не знает, что наша страна первой побывала в космосе, а "если они этого не знают, то считают себя второстепенным звеном".

"Сегодня наши дети не знают, что такое Великая Отечественная война. Они не знают даже, кто с кем воевал. А для моего поколения это смысл жизни. Потому что мы жили этим, мы победили, мы восстанавливали, мы гордимся, мы берём пример. А сейчас этого нет. <...> Они не знают, что мы, выйдя из войны, буквально чуть больше чем через десять лет улетели в космос. Поэтому история страны — это патриотизм наших школьников. И, к сожалению, он сегодня обнулён", — заявил парламентарий.