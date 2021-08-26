Около 50 человек погибли в аэропорту Кабула с начала эвакуации граждан американскими военными. Об этом в эфире "России-24" сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"В кабульском аэропорту бардак, американцы там реально не могут ничего обеспечить. У них там жертвы, порядка 50, что ли, уже погибло человек обычных", — сказал он.

Лайф уже сообщал, что 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.