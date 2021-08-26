Посол РФ: Около 50 человек погибли с начала эвакуации в аэропорту Кабула
В российском диппредставительстве назвали происходящее в воздушной гавани хаосом и бардаком и обвинили во всём американцев.
Фото © ТАСС/EPA/STRINGER
Около 50 человек погибли в аэропорту Кабула с начала эвакуации граждан американскими военными. Об этом в эфире "России-24" сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"В кабульском аэропорту бардак, американцы там реально не могут ничего обеспечить. У них там жертвы, порядка 50, что ли, уже погибло человек обычных", — сказал он.
Напомним, что этим утром у аэропорта Кабула собралось около 1,5 тысячи человек в надежде на эвакуацию. Работа воздушной гавани была замедлена, однако планируется, что в течение дня она начнёт функционировать в усиленном режиме. Ранее в НАТО сообщили об угрозе теракта в аэропорту Кабула. А Минобороны Британии уточняет, что атака может произойти в ближайшие часы.
Лайф уже сообщал, что 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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