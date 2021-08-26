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    В Москве ужесточат наказание для гоняющих ночью без глушителя и с музыкой автолюбителей

    По мнению Сергея Собянина, существующий штраф в размере 500 рублей для таких людей, которые не являются бедными, "как мёртвому припарка".

    26 августа, 14:59
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Власти Москвы планируют ужесточить наказание для автолюбителей, гоняющих ночью на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Об этом сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

    По его мнению, существующий штраф в размере 500 рублей для таких людей, которые не являются бедными, "как мёртвому припарка".

    "В ближайшее время внесём в Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф пять тысяч рублей и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом", — написал Собянин.

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    Градоначальник также предложил эвакуировать транспортные средства нарушителей на штрафстоянку и разбираться, почему на них нет глушителей. Кроме того, планируется направить предложение в Госдуму об усилении ответственности за подобные нарушения.

    Ранее Сергей Собянин ответил на вопрос о возможности платного въезда в центр Москвы. По его словам, задача властей города — обеспечить нормальный трафик на дорогах и комфорт поездок в общественном транспорте.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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