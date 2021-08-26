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    Искренний шаг в стремлении к лучшему: Священник назвал серьёзным решение актрисы Васильевой стать монахиней

    76-летняя артистка — достойный человек, в её профессиональном прошлом всё было в рамках советской морали и без грехов, отметил наш собеседник.

    26 августа, 14:47
    <p>Екатерина Васильева. Фото © <a href="https://t.me/mariashukshina/1122" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал Марии Шукшиной</a></p>

    Екатерина Васильева. Фото © Telegram-канал Марии Шукшиной

    Священник Андрей Постернак (отец Андрей) назвал достойным человеком народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву, ставшую монахиней. В беседе с Лайфом он признался, что не считает решение актрисы пиаром.

    "Что же касается поступка Васильевой, то я думаю, это её личный выбор. Всё-таки уход в монастырь связан не с какой-то личной трагедией, как это обычно преподносится, или тяжёлыми переживаниями. Наоборот, это стремление к лучшему, посвятить себя Богу. Она была всё-таки глубоко верующим человеком, который решил послужить Богу ещё в большей степени, чем раньше. Я считаю, что она достойный человек", — рассказал отец Андрей.

    По его словам, в древности отношение к актёрам в Церкви было связано с традициями тех времён, когда артисты языческих театров участвовали в действиях, несовместимых с христианской жизнью, что, соответственно, "считалось тяжёлым грехом". По этой причине актёров в древности не допускали до участия в таинствах.

    "Сейчас профессия актёра не связана с участием в каких-то языческих представлениях. Хотя, конечно, иногда игра актёров связана с представлениями, которые не всегда совместимы с христианской жизнью, то есть проблема нравственной составляющей. Очевидно, что от самого актёра зависит, может ли он вести христианскую жизнь или нет", — объяснил священник.

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    Как отметил Постернак, профессиональное прошлое Васильевой в основном связано с поздними временами СССР, когда всё было "в рамках советской морали". Кроме того, решение актрисы является "серьёзным и ответственным", а не связанным с пиаром.

    "Насколько я знаю, у неё сын священник, и она является достойным человеком, который действительно искренне сделал такой шаг в своей жизни. Я бы ни в коем случае не стал это рассматривать в рамках какого-то пиара. Это сознательный и серьёзный шаг", — резюмировал Андрей Постернак.

    Напомним, ранее стало известно, что актриса Екатерина Васильева стала монахиней. Сын 76-летней артистки — священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трёх Горах.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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