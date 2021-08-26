Известные произведения Довлатова в прочтении звёзд прозвучат в центре Петербурга

С 3 по 5 сентября в Северной столице пройдёт фестиваль к 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова "День Д". Как сообщает газета "Петербургский дневник", на мероприятии прозвучат произведения легендарного писателя в исполнении знаменитых российских актёров.

Отмечается, что акция будет проходить на Адмиралтейской и Дворцовой набережных, а также на Дворцовом мосту. Фестиваль стартует с прочтения мемуаров Довлатова "Ремесло" — повесть прозвучит для жителей и гостей Петербурга в исполнении самого автора.

"Это замечательная возможность не только вновь услышать или впервые познакомиться с произведениями Сергея Довлатова, но и почтить память нашего соотечественника. Сергей Донатович покинул Ленинград в 1978 году и, к сожалению, уже не смог вернуться назад, в город, который звучит почти во всех его книгах", — отметил генеральный директор и главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов.

На фестивале также прозвучит сборник рассказов "Чемодан" в прочтении актёра Максима Виторгана, а сборник "Наши" прочтёт актёр Максим Суханов. Кроме того, петербуржцы смогут услышать "Соло на IBM" в исполнении артиста эстрады Ефима Шифрина. Вместе с тем произведения Довлатова впервые прозвучат в Таврическом саду.