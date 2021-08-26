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    Известные произведения Довлатова в прочтении звёзд прозвучат в центре Петербурга

    На фестивале, приуроченном к 80-летию со дня рождения писателя, горожане смогут услышать повести "Чемодан", "Наши", "Соло на IBM" в исполнении актёров Виторгана и Суханова, а также артиста Шифрина.

    26 августа, 14:28
    <p>Сергей Довлатов. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

    Сергей Довлатов. Фото © Wikipedia

    С 3 по 5 сентября в Северной столице пройдёт фестиваль к 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова "День Д". Как сообщает газета "Петербургский дневник", на мероприятии прозвучат произведения легендарного писателя в исполнении знаменитых российских актёров.

    Отмечается, что акция будет проходить на Адмиралтейской и Дворцовой набережных, а также на Дворцовом мосту. Фестиваль стартует с прочтения мемуаров Довлатова "Ремесло" — повесть прозвучит для жителей и гостей Петербурга в исполнении самого автора.

    "Это замечательная возможность не только вновь услышать или впервые познакомиться с произведениями Сергея Довлатова, но и почтить память нашего соотечественника. Сергей Донатович покинул Ленинград в 1978 году и, к сожалению, уже не смог вернуться назад, в город, который звучит почти во всех его книгах", — отметил генеральный директор и главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов.

    Жители Петербурга смогут сразиться с гроссмейстером на фестивале "День Д"

    Жители Петербурга смогут сразиться с гроссмейстером на фестивале "День Д"

    На фестивале также прозвучит сборник рассказов "Чемодан" в прочтении актёра Максима Виторгана, а сборник "Наши" прочтёт актёр Максим Суханов. Кроме того, петербуржцы смогут услышать "Соло на IBM" в исполнении артиста эстрады Ефима Шифрина. Вместе с тем произведения Довлатова впервые прозвучат в Таврическом саду.

    Ранее сообщалось, что солист Rammstein выступит на фестивале "Спасская башня" в Москве. Тилль Линдеманн станет специальным гостем военно-музыкального мероприятия. Отмечается, что его выход на сцену запланирован на 4 и 5 сентября.


    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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