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    Тизер-трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" побил рекорд "Мстителей"

    Видео за сутки с момента появления в Сети набрало 355,5 миллиона просмотров. В России долгожданную премьеру зрители смогут увидеть 16 декабря.

    26 августа, 14:17
    <p>Кадр из трейлера “<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1309570/video/176369/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Человек-паук: Нет пути домой</a>”/kinopoisk</p>

    Кадр из трейлера “Человек-паук: Нет пути домой”/kinopoisk

    Трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом в главной роли, опубликованный в соцсетях, побил рекорд по количеству просмотров за 24 часа. Об этом сообщает издание Deadline.

    За первые сутки после публикации тизер-трейлер набрал 355,5 миллиона просмотров, обойдя предыдущий рекорд мегахита "Мстители: Финал" (289 миллионов просмотров). Это новая вершина успеха для кино, снятого по комиксам.

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    Второй рекорд трейлера нового фильма — 4,5 миллиона упоминаний в социальных сетях. Большее число упоминаний пришлось на Северную Америку (2,91 миллиона), а остальные 1,56 миллиона оставили поклонники фильма, проживающие на других материках.

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    Премьера кинокомикса "Человек-паук: Нет пути домой" изначально была намечена на 16 июля 2021 года. Из-за пандемии коронавируса американский релиз был перенесён сначала на 5 ноября, а затем на 17 декабря. В России долгожданную премьеру зрители смогут увидеть раньше, а именно 16 декабря.

    Ранее сообщалось, что трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" слили в Сеть. Том Холланд сказал фанатам, что создатели фильма "ещё не готовы" к премьере.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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