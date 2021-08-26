Тизер-трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" побил рекорд "Мстителей"

Трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом в главной роли, опубликованный в соцсетях, побил рекорд по количеству просмотров за 24 часа. Об этом сообщает издание Deadline.

За первые сутки после публикации тизер-трейлер набрал 355,5 миллиона просмотров, обойдя предыдущий рекорд мегахита "Мстители: Финал" (289 миллионов просмотров). Это новая вершина успеха для кино, снятого по комиксам.

Второй рекорд трейлера нового фильма — 4,5 миллиона упоминаний в социальных сетях. Большее число упоминаний пришлось на Северную Америку (2,91 миллиона), а остальные 1,56 миллиона оставили поклонники фильма, проживающие на других материках.

Премьера кинокомикса "Человек-паук: Нет пути домой" изначально была намечена на 16 июля 2021 года. Из-за пандемии коронавируса американский релиз был перенесён сначала на 5 ноября, а затем на 17 декабря. В России долгожданную премьеру зрители смогут увидеть раньше, а именно 16 декабря.