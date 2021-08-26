Рыженькая из "Тату" призналась в искренности поцелуев с Волковой
Звезда отметила, что чувства эти были только для сцены — в реальной жизни девушки встречались с мужчинами.
Фото © Instagram/lenakatina
Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказала об искренности поцелуев со своей коллегой Юлией Волковой.
"Разве можно целоваться не по-настоящему?" — цитирует "Телепрограмма" Катину, которая ответила на вопрос ведущей, правдой ли были поцелуи участниц группы "Тату" или же просто игрой.
Однако, по её словам, образ влюблённых солисток существовал только на публике. В личной жизни обе девушки заводили отношения только с представителями мужского пола, а повзрослев, пришли к выводу, что группа "Тату" себя изжила — солистки начали задумываться о семьях.
Ранее стало известно, что экс-солистка группы "Тату" стала в 11 лет жертвой изнасилования. Долгие годы звезда держала эту ужасную историю в секрете, но сейчас поделилась ради подростков, которые тоже могут оказаться в беспомощном положении.
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