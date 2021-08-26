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    Рыженькая из "Тату" призналась в искренности поцелуев с Волковой

    Звезда отметила, что чувства эти были только для сцены — в реальной жизни девушки встречались с мужчинами.

    26 августа, 14:08
    <p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lenakatina/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lenakatina</a></p>

    Фото © Instagram/lenakatina

    Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказала об искренности поцелуев со своей коллегой Юлией Волковой.

    "Разве можно целоваться не по-настоящему?" цитирует "Телепрограмма" Катину, которая ответила на вопрос ведущей, правдой ли были поцелуи участниц группы "Тату" или же просто игрой.

    Однако, по её словам, образ влюблённых солисток существовал только на публике. В личной жизни обе девушки заводили отношения только с представителями мужского пола, а повзрослев, пришли к выводу, что группа "Тату" себя изжила — солистки начали задумываться о семьях.

    Ранее стало известно, что экс-солистка группы "Тату" стала в 11 лет жертвой изнасилования. Долгие годы звезда держала эту ужасную историю в секрете, но сейчас поделилась ради подростков, которые тоже могут оказаться в беспомощном положении.

    Расплата за удачу: как повлияла потеря славы на участниц группы "Тату"

    Расплата за удачу: как повлияла потеря славы на участниц группы "Тату"

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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