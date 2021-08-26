Рыженькая из "Тату" призналась в искренности поцелуев с Волковой

Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказала об искренности поцелуев со своей коллегой Юлией Волковой.

"Разве можно целоваться не по-настоящему?" — цитирует "Телепрограмма" Катину, которая ответила на вопрос ведущей, правдой ли были поцелуи участниц группы "Тату" или же просто игрой.

Однако, по её словам, образ влюблённых солисток существовал только на публике. В личной жизни обе девушки заводили отношения только с представителями мужского пола, а повзрослев, пришли к выводу, что группа "Тату" себя изжила — солистки начали задумываться о семьях.