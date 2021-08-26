Звезду "Счастливы вместе" Наталью Бочкарёву обокрали в Москве

41-летняя актриса — звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва пожаловалась в полицию на ограбление. Как пишет kp.ru, неизвестные скрутили с её "гелендвагена" несколько запчастей.

Звезда рассказала правоохранителям, что несколько дней назад оставила свой "Мерседес-Гелендваген" около одного из домов в Москве, машина простояла на парковке всего одну ночь. Однако утром Наталья обнаружила своё авто не в том состоянии, в котором оставляла.

"Неизвестные похитили решётку радиатора с блоком управления камерами и активным радаром дистроника и передний значок "Мерседес". Общий ущерб от действий воров составил 200 000 рублей", — цитирует издание слова своего источника.

Похитителей разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

А не так давно сама Бочкарёва попадала в поле зрение полиции: в октябре 2019 года сотрудники ГАИ остановили автомобиль звезды сериала "Счастливы вместе" и предложили ей пройти медосвидетельствование, от которого она отказалась. При обыске в её нижнем белье нашли 0,69 грамма кокаина. 20 января 2020 года Наталья признала вину и раскаялась в хранении наркотиков. В итоге суд приговорил её к штрафу в 30 тысяч рублей.