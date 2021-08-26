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    Звезду "Счастливы вместе" Наталью Бочкарёву обокрали в Москве

    Общий ущерб от действий неизвестных воров составил 200 тысяч рублей.

    26 августа, 14:01
    <p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CTAtCQUqAqQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">natalia_bochkareva_official</a></p>

    Фото © Instagram/natalia_bochkareva_official

    41-летняя актриса — звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарёва пожаловалась в полицию на ограбление. Как пишет kp.ru, неизвестные скрутили с её "гелендвагена" несколько запчастей.

    Звезда рассказала правоохранителям, что несколько дней назад оставила свой "Мерседес-Гелендваген" около одного из домов в Москве, машина простояла на парковке всего одну ночь. Однако утром Наталья обнаружила своё авто не в том состоянии, в котором оставляла.

    "Неизвестные похитили решётку радиатора с блоком управления камерами и активным радаром дистроника и передний значок "Мерседес". Общий ущерб от действий воров составил 200 000 рублей", — цитирует издание слова своего источника.

    Похитителей разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

    А не так давно сама Бочкарёва попадала в поле зрение полиции: в октябре 2019 года сотрудники ГАИ остановили автомобиль звезды сериала "Счастливы вместе" и предложили ей пройти медосвидетельствование, от которого она отказалась. При обыске в её нижнем белье нашли 0,69 грамма кокаина. 20 января 2020 года Наталья признала вину и раскаялась в хранении наркотиков. В итоге суд приговорил её к штрафу в 30 тысяч рублей.

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    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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