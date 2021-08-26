Сборная России осталась на третьем месте после второго дня Паралимпиады в Токио

В четверг, 26 августа, наши спортсмены завоевали на соревнованиях в японской столице 11 медалей, в том числе три золотые.

Сборная России расположилась на третьем месте общекомандного зачёта после двух дней соревнований в Паралимпийских играх в Токио. В активе наших спортсменов 11 наград, завоёванных в плавании, велоспорте и фехтовании.

В четверг, 26 августа, россияне выиграли на соревнованиях в японской столице 11 медалей, в том числе три золотые. Победу одержали велогонщик Михаил Асташов (в гонке преследования на 3000 метров), пловец Андрей Калина (100 метров брассом) и фехтовальщик Александр Кузюков (в соревнованиях шпажистов). При этом для Калины золото стало четвёртым в Паралимпийских играх в карьере.

Серебряные награды выиграли пловцы Артём Исаев и Андрей Граничка, а также фехтовальщики Максим Шабуров и Виктория Бойкова.

Также российские спортсмены завоевали в среду четыре бронзовые медали. Отличились пловцы Роман Жданов, Дмитрий Сотников, Дмитрий Бартасинский и Аделина Разетдинова. Отметим, что для Жданова награда стала второй в Играх в Токио. Накануне он стал обладателем золота.