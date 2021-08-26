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    Сборная России осталась на третьем месте после второго дня Паралимпиады в Токио

    В четверг, 26 августа, наши спортсмены завоевали на соревнованиях в японской столице 11 медалей, в том числе три золотые.

    26 августа, 13:52
    <p>Четырёхкратный паралимпийский чемпион Андрей Калина. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Paralympics/status/1430847723444613124/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Paralympics</a></p>

    Четырёхкратный паралимпийский чемпион Андрей Калина. Фото © Twitter / Paralympics

    Сборная России расположилась на третьем месте общекомандного зачёта после двух дней соревнований в Паралимпийских играх в Токио. В активе наших спортсменов 11 наград, завоёванных в плавании, велоспорте и фехтовании.

    В четверг, 26 августа, россияне выиграли на соревнованиях в японской столице 11 медалей, в том числе три золотые. Победу одержали велогонщик Михаил Асташов (в гонке преследования на 3000 метров), пловец Андрей Калина (100 метров брассом) и фехтовальщик Александр Кузюков (в соревнованиях шпажистов). При этом для Калины золото стало четвёртым в Паралимпийских играх в карьере.

    Серебряные награды выиграли пловцы Артём Исаев и Андрей Граничка, а также фехтовальщики Максим Шабуров и Виктория Бойкова.

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    Также российские спортсмены завоевали в среду четыре бронзовые медали. Отличились пловцы Роман Жданов, Дмитрий Сотников, Дмитрий Бартасинский и Аделина Разетдинова. Отметим, что для Жданова награда стала второй в Играх в Токио. Накануне он стал обладателем золота.

    На первом месте в общем зачёте идёт сборная Китая, выигравшая восемь золотых медалей (всего 23). Второе место у команды Великобритании, в активе которой шесть наград высшей пробы (всего 17). Британцы опережают россиян за счёт большего количества серебряных медалей (восемь против пяти).

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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