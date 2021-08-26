Работавшему курьером велогонщику Асташову подарят квартиру за победу на Паралимпиаде

Также он получит 1,5 миллиона рублей и пожизненную выплату в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что по возвращении в республику паралимпийский чемпион Максим Асташов получит сертификат на покупку квартиры, 1,5 миллиона рублей и пожизненную выплату в размере 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА "Новости".

На Играх в Токио Асташов победил в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров в классе С1. В финале он одолел канадца Тристена Чернове. При этом в квалификации соревнований россиянин установил новый мировой рекорд.

На внутрироссийских соревнованиях Асташов представляет Бурятию с параллельным зачётом со Свердловской областью. Губернатор крупнейшего региона Урала Евгений Куйвашев пообещал, что по возвращении в Екатеринбург спортсмену в аэропорту вручат российский флаг.