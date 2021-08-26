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    Работавшему курьером велогонщику Асташову подарят квартиру за победу на Паралимпиаде

    Также он получит 1,5 миллиона рублей и пожизненную выплату в размере 30 тысяч рублей в месяц.

    26 августа, 13:12

    Фото © VK / astashov

    Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что по возвращении в республику паралимпийский чемпион Максим Асташов получит сертификат на покупку квартиры, 1,5 миллиона рублей и пожизненную выплату в размере 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА "Новости".

    На Играх в Токио Асташов победил в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров в классе С1. В финале он одолел канадца Тристена Чернове. При этом в квалификации соревнований россиянин установил новый мировой рекорд.

    На внутрироссийских соревнованиях Асташов представляет Бурятию с параллельным зачётом со Свердловской областью. Губернатор крупнейшего региона Урала Евгений Куйвашев пообещал, что по возвращении в Екатеринбург спортсмену в аэропорту вручат российский флаг.

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    Многие россияне узнали об Асташове в феврале 2020 года, когда он устроился в сервис доставки еды в Екатеринбурге. СМИ тогда писали, что таким образом он зарабатывает на поездку в Токио. Сам Михаил уверял, что сделал это не ради хайпа или денег, а для получения нового опыта.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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