Бывшей семье убийцы восьмилетней девочки сыпятся сообщения и звонки с угрозами расправой

Бывшей семье задержанного по подозрению в убийстве восьмилетней тюменки начали поступать угрозы расправой. Как стало известно Лайфу, возмущённые незнакомцы донимают сообщениями и звонками как детей, так и экс-супругу Виталия Бережного.

Предполагаемый убийца ребёнка развёлся с первой женой пять лет назад. При этом экс-супруга никогда не замечала за ним каких-то психических отклонений — жили как все обычные семьи. Бережной даже выдал замуж падчерицу, которую воспитывал с девяти лет. Поэтому новость о том, что Виталий сознался в изнасиловании и зверской расправе над ребёнком, шокировала женщину.

Как утверждает источник, она отказывается верить в произошедшее и намерена отстаивать честь бывшего супруга. По её мнению, все признательные показания из Бережного полицейские выбивали.