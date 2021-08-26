Бывшей семье убийцы восьмилетней девочки сыпятся сообщения и звонки с угрозами расправой
Новость о том, что Бережной сознался в изнасиловании и зверской расправе над ребёнком, шокировала его экс-супругу. Она отказывается верить в произошедшее и уверена, что полицейские прессовали мужчину.
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Бывшей семье задержанного по подозрению в убийстве восьмилетней тюменки начали поступать угрозы расправой. Как стало известно Лайфу, возмущённые незнакомцы донимают сообщениями и звонками как детей, так и экс-супругу Виталия Бережного.
Предполагаемый убийца ребёнка развёлся с первой женой пять лет назад. При этом экс-супруга никогда не замечала за ним каких-то психических отклонений — жили как все обычные семьи. Бережной даже выдал замуж падчерицу, которую воспитывал с девяти лет. Поэтому новость о том, что Виталий сознался в изнасиловании и зверской расправе над ребёнком, шокировала женщину.
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Как утверждает источник, она отказывается верить в произошедшее и намерена отстаивать честь бывшего супруга. По её мнению, все признательные показания из Бережного полицейские выбивали.
Напомним, история исчезновения восьмилетней школьницы в Тюмени потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца, он признался в содеянном.
С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день: находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он заманил девочку в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Тело девочки он сначала хранил в холодильнике, а затем подбросил к берегу озера.
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