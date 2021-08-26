Взрыв прогремел у ворот аэропорта в Кабуле
На данный момент информации о раненых или жертвах происшествия не поступало.
Фото © Twitter / Gareth Browne
У ворот аэропорта в столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник, находившийся в очереди с гражданами США и Великобритании, которые ждут эвакуации.
Первые кадры с места взрыва в аэропорту Кабула. Видео © Ansar News Agency
Информацию о взрыве уже подтвердили в Пентагоне. По данным американских журналистов, президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся во время его встречи по Афганистану с высокопоставленными чиновниками, отвечающими за национальную безопасность.
Напомним, об угрозе теракта сегодня сообщили в НАТО. А в Минобороны Великобритании предупредили, что атака может произойти в течение ближайших часов. Ведомство рекомендовало людям не приближаться к зданию авиагавани и как можно скорее укрыться в безопасном месте.
Ранее Лайф рассказывал, что 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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