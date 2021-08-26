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    Взрыв прогремел у ворот аэропорта в Кабуле

    На данный момент информации о раненых или жертвах происшествия не поступало.

    26 августа, 13:49
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BrowneGareth/status/1430887830264246281/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gareth Browne</a></p>

    Фото © Twitter / Gareth Browne

    У ворот аэропорта в столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

    По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник, находившийся в очереди с гражданами США и Великобритании, которые ждут эвакуации.

    Первые кадры с места взрыва в аэропорту Кабула. Видео © Ansar News Agency

    Информацию о взрыве уже подтвердили в Пентагоне. По данным американских журналистов, президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся во время его встречи по Афганистану с высокопоставленными чиновниками, отвечающими за национальную безопасность.

    Напомним, об угрозе теракта сегодня сообщили в НАТО. А в Минобороны Великобритании предупредили, что атака может произойти в течение ближайших часов. Ведомство рекомендовало людям не приближаться к зданию авиагавани и как можно скорее укрыться в безопасном месте.

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    Ранее Лайф рассказывал, что 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

    Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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