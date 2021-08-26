Взрыв прогремел у ворот аэропорта в Кабуле

У ворот аэропорта в столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник, находившийся в очереди с гражданами США и Великобритании, которые ждут эвакуации.

Первые кадры с места взрыва в аэропорту Кабула. Видео © Ansar News Agency

Информацию о взрыве уже подтвердили в Пентагоне. По данным американских журналистов, президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся во время его встречи по Афганистану с высокопоставленными чиновниками, отвечающими за национальную безопасность.

Напомним, об угрозе теракта сегодня сообщили в НАТО. А в Минобороны Великобритании предупредили, что атака может произойти в течение ближайших часов. Ведомство рекомендовало людям не приближаться к зданию авиагавани и как можно скорее укрыться в безопасном месте.