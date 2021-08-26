СМИ: Сделка по переходу Роналду в "Манчестер Сити" согласована

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит карьеру в "Манчестер Сити". Об этом сообщает AS.

По информации испанского издания, сделка уже согласована. Контракт с 36-летним футболистом будет рассчитан до лета 2023 года. Зарплата игрока составит 15 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что агент португальского футболиста Жорже Мендеш сегодня встретится с руководством "Ювентуса" и обсудит возможный переход Роналду в "Манчестер Сити".

Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринскую команду нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.