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    СМИ: Сделка по переходу Роналду в "Манчестер Сити" согласована

    В ходе карьеры португалец уже выступал в Англии. С 2003 по 2009 год он был футболистом "Манчестер Юнайтед".

    26 августа, 13:41
    <p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Cristiano/status/1420392465018855425/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cristiano</a></p>

    Фото © Twitter/cristiano

    Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит карьеру в "Манчестер Сити". Об этом сообщает AS.

    По информации испанского издания, сделка уже согласована. Контракт с 36-летним футболистом будет рассчитан до лета 2023 года. Зарплата игрока составит 15 миллионов евро за сезон.

    Ранее сообщалось, что агент португальского футболиста Жорже Мендеш сегодня встретится с руководством "Ювентуса" и обсудит возможный переход Роналду в "Манчестер Сити".

    "Манчестер Сити" сделал предложение Роналду

    "Манчестер Сити" сделал предложение Роналду

    Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Италии. В 133 матчах за туринскую команду нападающий забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

    В ходе карьеры Роналду уже выступал в Англии. С 2003 по 2009 год он был футболистом клуба "Манчестер Юнайтед".

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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