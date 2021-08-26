Афганское сопротивление опровергло существование пакта о ненападении с талибами

Силы сопротивления в афганском Панджшере опровергли информацию телеканала "Джео ти-ви" о достижении договорённости с радикальным движением "Талибан"* по поводу прекращения военных действий на севере страны. Представитель сопротивления Фахим Дашти сообщил ТАСС, что этот вопрос пока только обсуждается.

"Что касается прекращения атак, это обсуждалось, но вчера было нападение в Андарабе (район соседней с Панджшером провинции Баглан) со стороны "Талибана", — сказал Дашти.

Он добавил, что между сторонами сохраняются разногласия, но сопротивление "настроено на продолжение переговоров".

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов высказал мнение, что альтернативе новым властям Афганистана в лице талибов сейчас нет. Дипломат уверен, что нынешняя сформированная оппозиция фактически не имеет никаких перспектив к существованию и не может противостоять "Талибану". Он объясняет это тем, что она не пользуется поддержкой афганского народа и не способна оказывать реального сопротивления.

15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.