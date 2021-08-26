"Я в шоках!": Обруганная сотрудницей Почты России девушка призвала обидчицу уволиться, если та "не вывозит"
Как утверждает Галина, она просто попросила отдать посылку, а в ответ услышала маты и пожелания смерти. После этого клиентка обратилась в полицию.
Нарвавшаяся на оскорбления со стороны сотрудницы Почты России девушка призвала её уволиться из-за низкой зарплаты. Видео © Instagram / jalina_popova
Поругавшаяся с сотрудницей Почты России в Санкт-Петербурге клиентка призвала пожелавшую ей смерти женщину уволиться, если та не хочет работать нормально. О случившемся Галина Попова рассказала в сториз "Инстаграма".
"Я понимаю, что люди работают за 30 тысяч, но ты намеренно оформляешься на работу, и если ты пошла работать за 30 тысяч, будь добра работать как человек. Если ты не вывозишь, уволься", — сказала девушка.
Она отметила, что просто попросила отдать ей посылку, а в ответ услышала маты и пожелания смерти. По словам пострадавшей, она обратилась с заявлением в полицию.
Напомним, история произошла в одном из отделений почты в Петербурге. Сотрудница начала оскорблять и проклинать пришедшую за посылкой клиентку, а после этого набросилась на посетительницу. Однако, как узнал Лайф, девушка пришла за 15 минут до конца обеда и требовала обслужить её немедленно.
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