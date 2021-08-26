Поругавшаяся с сотрудницей Почты России в Санкт-Петербурге клиентка призвала пожелавшую ей смерти женщину уволиться, если та не хочет работать нормально. О случившемся Галина Попова рассказала в сториз "Инстаграма".

"Я понимаю, что люди работают за 30 тысяч, но ты намеренно оформляешься на работу, и если ты пошла работать за 30 тысяч, будь добра работать как человек. Если ты не вывозишь, уволься", — сказала девушка.