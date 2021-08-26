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    Неизвестный бросил коктейль Молотова в офис омбудсмена в Киеве

    По данным украинских СМИ, полицейские уже задержали нападавшего.

    26 августа, 13:09

    Неизвестный бросил коктейль Молотова в офис омбудсмена в Киеве. Фото © Телеграм-канал "Ґрати"

    Неизвестный бросил коктейль Молотова в офис уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Инцидент произошёл на улице Институтской в Киеве. На кадрах с места виден огонь на крыльце и чёрный дым.

    Как сообщает телеграм-канал "Ґрати", полицейские задержали напавшего.

    Камера спецназовца сняла момент задержания украинца, угрожавшего взорвать кабмин

    Камера спецназовца сняла момент задержания украинца, угрожавшего взорвать кабмин

    А в начале августа украинец зашёл в здание Правительства Украины и начал угрожать взорвать гранату. Он кричал, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт. На место прибыли полиция, спецназ и взрывотехники. Вскоре мужчину задержали. Оказалось, что в прошлом он воевал в АТО в составе батальона "Айдар", а в мирной жизни открыл свою фирму по ремонту автомобилей и занимался активной гражданской деятельностью.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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