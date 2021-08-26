"Мне было бы приятно": Лунёв заявил, что очень бы хотел перехода Азмуна в "Байер"
Сам голкипер совсем недавно присоединился к клубу из Леверкузена, но пока не провёл официальный матч за него.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Вратарь немецкого "Байера" Андрей Лунёв в беседе с фанатским объединением команды признался, что был бы рад переходу нападающего "Зенита" Сердара Азмуна в клуб.
"Больше даже скажу, я бы очень сильно этого хотел. Он очень качественный футболист и помог бы команде, да и мне было бы приятно", — отметил Лунёв.
Добавим, что контракт Сердара Азмуна с "Зенитом" заканчивается в 2022 году. Всего он провёл за петербургский клуб 89 матчей, в которых забил 57 мячей. Летом он был признан лучшим футболистом РПЛ по итогам прошлого сезона.
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