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    "Мне было бы приятно": Лунёв заявил, что очень бы хотел перехода Азмуна в "Байер"

    Сам голкипер совсем недавно присоединился к клубу из Леверкузена, но пока не провёл официальный матч за него.

    26 августа, 13:01
    <p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

    Фото © ТАСС / Олег Бухарев

    Вратарь немецкого "Байера" Андрей Лунёв в беседе с фанатским объединением команды признался, что был бы рад переходу нападающего "Зенита" Сердара Азмуна в клуб.

    "Больше даже скажу, я бы очень сильно этого хотел. Он очень качественный футболист и помог бы команде, да и мне было бы приятно", — отметил Лунёв.

    Нападающий "Зенита" Азмун может перейти в "Лион" уже этим летом

    Нападающий "Зенита" Азмун может перейти в "Лион" уже этим летом

    Добавим, что контракт Сердара Азмуна с "Зенитом" заканчивается в 2022 году. Всего он провёл за петербургский клуб 89 матчей, в которых забил 57 мячей. Летом он был признан лучшим футболистом РПЛ по итогам прошлого сезона.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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