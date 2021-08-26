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    Пресс-конференция главного тренера "Динамо" Шварца прервалась из-за пожарной тревоги

    Впрочем, через некоторое время она возобновилась и прошла в штатном режиме.

    26 августа, 12:42
    <p>Фото © ФК "Динамо"</p>

    Фото © ФК "Динамо"

    Пресс-конференция главного тренера московского "Динамо" перед матчем с "Локомотивом" Сандро Шварца прервалась из-за неожиданно включившейся пожарной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    "Сегодняшняя пресс-конференция завершилась нестандартно — пожарной тревогой. Дело в том, что как раз прозвучал очень популярный и горячий вопрос про возможные трансферы, тут пожарная сигнализация и не выдержала", — говорится в официальном телеграм-канале клуба.

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    Впрочем, уже через некоторое время общение тренера с журналистами продолжилось в штатном режиме, никакого возгорания не было. Шварц подчеркнул, что бело-голубые перед дерби с "Локомотивом" находятся в оптимальной форме.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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