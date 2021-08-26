Пресс-конференция главного тренера "Динамо" Шварца прервалась из-за пожарной тревоги

Пресс-конференция главного тренера московского "Динамо" перед матчем с "Локомотивом" Сандро Шварца прервалась из-за неожиданно включившейся пожарной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодняшняя пресс-конференция завершилась нестандартно — пожарной тревогой. Дело в том, что как раз прозвучал очень популярный и горячий вопрос про возможные трансферы, тут пожарная сигнализация и не выдержала", — говорится в официальном телеграм-канале клуба.