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    Женщина-пилот ВВС Италии спасла около ста человек при обстреле самолёта в Кабуле

    Неизвестные открыли огонь по взлетающему C-130, который эвакуировал граждан из Афганистана. Благодаря манёврам военной лётчицы, обошлось без пострадавших.

    26 августа, 12:47

    Фото © ТАСС / ZUMA

    Самолёт C-130 итальянских ВВС, участвующий в эвакуации граждан из Афганистана, попал под обстрел при взлёте из аэропорта Кабула. Об этом сообщает сайт итальянской газеты La Stampa. На борту находились журналисты и 98 пассажиров из числа желающих покинуть афганскую столицу.

    Никто из них, по предварительным данным, не пострадал. Их спасла женщина-офицер ВСС Италии, которая хладнокровно уводила самолёт от пуль. C-130, не получив ни одного повреждения, продолжил движение по запланированному маршруту до авиабазы Аль-Салем в Кувейте. Затем пассажиры продолжат свой путь до Италии, но уже на борту Boeing KC-767.

    Посол РФ: Около 50 человек погибли с начала эвакуации в аэропорту Кабула

    Посол РФ: Около 50 человек погибли с начала эвакуации в аэропорту Кабула

    Напомним, что этим утром у аэропорта Кабула собралось около 1,5 тысячи человек в надежде на эвакуацию. Работа воздушной гавани была замедлена, однако планируется, что в течение дня она начнёт функционировать в усиленном режиме. Ранее в НАТО сообщили об угрозе теракта в аэропорту Кабула. А Минобороны Британии уточняет, что атака может произойти в ближайшие часы.


    15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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