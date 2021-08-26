Женщина-пилот ВВС Италии спасла около ста человек при обстреле самолёта в Кабуле

Самолёт C-130 итальянских ВВС, участвующий в эвакуации граждан из Афганистана, попал под обстрел при взлёте из аэропорта Кабула. Об этом сообщает сайт итальянской газеты La Stampa. На борту находились журналисты и 98 пассажиров из числа желающих покинуть афганскую столицу.

Никто из них, по предварительным данным, не пострадал. Их спасла женщина-офицер ВСС Италии, которая хладнокровно уводила самолёт от пуль. C-130, не получив ни одного повреждения, продолжил движение по запланированному маршруту до авиабазы Аль-Салем в Кувейте. Затем пассажиры продолжат свой путь до Италии, но уже на борту Boeing KC-767.

15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.