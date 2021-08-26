Женщина-пилот ВВС Италии спасла около ста человек при обстреле самолёта в Кабуле
Неизвестные открыли огонь по взлетающему C-130, который эвакуировал граждан из Афганистана. Благодаря манёврам военной лётчицы, обошлось без пострадавших.
Фото © ТАСС / ZUMA
Самолёт C-130 итальянских ВВС, участвующий в эвакуации граждан из Афганистана, попал под обстрел при взлёте из аэропорта Кабула. Об этом сообщает сайт итальянской газеты La Stampa. На борту находились журналисты и 98 пассажиров из числа желающих покинуть афганскую столицу.
Никто из них, по предварительным данным, не пострадал. Их спасла женщина-офицер ВСС Италии, которая хладнокровно уводила самолёт от пуль. C-130, не получив ни одного повреждения, продолжил движение по запланированному маршруту до авиабазы Аль-Салем в Кувейте. Затем пассажиры продолжат свой путь до Италии, но уже на борту Boeing KC-767.
Напомним, что этим утром у аэропорта Кабула собралось около 1,5 тысячи человек в надежде на эвакуацию. Работа воздушной гавани была замедлена, однако планируется, что в течение дня она начнёт функционировать в усиленном режиме. Ранее в НАТО сообщили об угрозе теракта в аэропорту Кабула. А Минобороны Британии уточняет, что атака может произойти в ближайшие часы.
15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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