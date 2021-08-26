Все пожелавшие покинуть Афганистан россияне эвакуированы, заявил посол

Россияне, захотевшие покинуть Афганистан, эвакуированы из страны. Об этом заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, это люди, которые не могли выехать с июня, потому что по техническим причинам с этой страной прервалось прямое авиасообщение.

Посол добавил, что в Афганистане остаются около 100 человек, которые пока не озвучивали какого-то коллективного желания об эвакуации. Также он заметил, что несколько граждан просто не успели подъехать на аэродром по логистическим причинам, российское диппредставительство постарается им помочь.

При этом дипломат рассказал, что организовывать безопасный вывоз граждан РФ помогали боевики радикального движения "Талибан"*. Граждане на специально подготовленных автобусах подъехали прямо к трапу под талибским вооружённым конвоем.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.