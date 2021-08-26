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    В Минтруде рассказали, когда пенсионеры начнут получать выплаты в 10 тысяч рублей

    По словам главы ведомства Антона Котякова, денежные средства сначала поступят тем, у кого есть банковская карта.

    26 августа, 12:46
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Уже в конце следующей недели российские пенсионеры начнут получать единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    "Те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели", — сказал министр на совещании "Единой России", отметив, что число таких пенсионеров достигает более 30,7 миллиона человек.

    В ПФР разъяснили порядок получения пенсионерами выплаты в 10 тысяч рублей

    В ПФР разъяснили порядок получения пенсионерами выплаты в 10 тысяч рублей

    При этом, как уточнил Котяков, граждане, которым приносят пенсию по старинке — на дом, получат дополнительные десять тысяч с 3 сентября. Это будет происходить одновременно с выплатой пенсии, добавил министр.

    Напомним, предложение по единоразовой выплате в размере десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. 24 августа президент подписал указы о выплатах пенсионерам.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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