В Минтруде рассказали, когда пенсионеры начнут получать выплаты в 10 тысяч рублей

Уже в конце следующей недели российские пенсионеры начнут получать единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели", — сказал министр на совещании "Единой России", отметив, что число таких пенсионеров достигает более 30,7 миллиона человек.