Кулеба не увидел зрады в эвакуации украинцев из Афганистана российским самолётом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у него нет информации об украинцах, которых эвакуировали из Афганистана российские самолёты. Однако если это действительно происходило, то ничего предосудительного в этом нет, заявил дипломат на онлайн-брифинге.

"По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолётов были граждане Украины. Но вы должны понимать ситуацию там на месте. Если даже какой-то теоретически гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел им с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового", — пояснил Кулеба.

При этом глава МИД Украины призвал с осторожностью относиться к любым новостям из России. По его словам, Москва "семь лет занимается дезинформацией" и ему обидно, что многие граждане Незалежной "до сих пор ведутся".