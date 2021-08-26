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    Кулеба не увидел зрады в эвакуации украинцев из Афганистана российским самолётом

    При этом глава МИД Незалежной призвал с осторожностью относиться к любым новостям из РФ. Он считает, что Москва "семь лет занимается дезинформацией".

    26 августа, 13:02
    <p>Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook /<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10225291985195698&set=t.690053388&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmytro Kuleba</a></p>

    Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Dmytro Kuleba

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у него нет информации об украинцах, которых эвакуировали из Афганистана российские самолёты. Однако если это действительно происходило, то ничего предосудительного в этом нет, заявил дипломат на онлайн-брифинге.

    "По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолётов были граждане Украины. Но вы должны понимать ситуацию там на месте. Если даже какой-то теоретически гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел им с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового", — пояснил Кулеба.

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    При этом глава МИД Украины призвал с осторожностью относиться к любым новостям из России. По его словам, Москва "семь лет занимается дезинформацией" и ему обидно, что многие граждане Незалежной "до сих пор ведутся".

    Ранее Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина отправило в Кабул четыре самолёта для эвакуации более 500 граждан РФ, а также государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. При этом украинцы, по данным СМИ, отказались от посадки на российские борта. Сегодня самолёты приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

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    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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