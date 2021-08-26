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    Врач назвал идеальный срок беременности для вакцинации от ковида

    Специалист считает, что будущих мам нельзя стричь под одну гребёнку с другими прививающимися и делать прививку после беглого осмотра терапевтом.

    26 августа, 13:26
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Оптимальным для вакцинации против коронавирусной инфекции является срок беременности после 22-й недели. Об этом сообщил врач-эпидемиолог, специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РФ Эдуард Шунков. Он отметил, что именно после этого срока все возможные негативные последствия для беременности будут исключены.

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    Планируя вакцинацию, будущие мамы должны помнить, что беременные тяжело переносят инфекции и включены в группу риска по ОРВИ, отметил Шунков. При этом, по его словам, вакцина никак не влияет на течение интересного положения — это уже доказано исследованиями учёных. Однако перед вакцинацией медик советует пройти тщательный анализ всего организма.

    "Нельзя беременных подвести под одну гребёнку с другими прививающимися и делать прививку после беглого осмотра терапевтом", — передаёт телеканал "360" его слова.

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    А ранее глава центра имени Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург рассказал, как долго младенца защищают антитела его вакцинированной матери. Он отметил, что препарат не несёт никаких негативных последствий для новорождённых детей.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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