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    У россиян остались билеты на 8 млрд рублей из-за переноса концертов в пандемию

    Проведение некоторых мероприятий откладывалось уже несколько раз, когда их можно будет провести, пока не известно, заметил эксперт.

    26 августа, 13:32
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Граждане России имеют на руках около пяти миллионов билетов на общую сумму почти восемь миллиардов рублей на отложенные из-за пандемии коронавируса концерты. Об этом заявил глава компании Eventation, член правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Сергей Мурадов.

    "Для того чтобы эти мероприятия прошли, нам нужна 100%-ная заполняемость", — сказал Мурадов.

    Рентабельность в бизнесе, уточнил он, начинается с 70–80%-ной вместимости зала. А отложенные мероприятия, некоторые из которых переносятся уже по четыре-пять раз, провести невозможно, ведь на них продано от 50 до 100% билетов. Эксперт заметил, что отрасль на протяжении полутора лет практически парализована.

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    Глава компании также назвал "убыточным" формат ковид-free из-за низкого числа привившихся. При этом, если отрасль и дальше будет простаивать, ей необходимы меры финансовой поддержки, считает Мурадов.

    Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Лайфом поддержал Земфиру. По его словам, каждый уважающий себя артист мечтает давать кассовые концерты, стадионы, но сегодня это сделать невозможно.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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