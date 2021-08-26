У россиян остались билеты на 8 млрд рублей из-за переноса концертов в пандемию

Граждане России имеют на руках около пяти миллионов билетов на общую сумму почти восемь миллиардов рублей на отложенные из-за пандемии коронавируса концерты. Об этом заявил глава компании Eventation, член правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Сергей Мурадов.

"Для того чтобы эти мероприятия прошли, нам нужна 100%-ная заполняемость", — сказал Мурадов.

Рентабельность в бизнесе, уточнил он, начинается с 70–80%-ной вместимости зала. А отложенные мероприятия, некоторые из которых переносятся уже по четыре-пять раз, провести невозможно, ведь на них продано от 50 до 100% билетов. Эксперт заметил, что отрасль на протяжении полутора лет практически парализована.

Глава компании также назвал "убыточным" формат ковид-free из-за низкого числа привившихся. При этом, если отрасль и дальше будет простаивать, ей необходимы меры финансовой поддержки, считает Мурадов.