"Есть препятствия": В Совфеде оценили предложение о продлении новогодних каникул для работающих пенсионеров
Если делать такие дни оплачиваемыми, то необходимо будет внести изменения в закон. Потребуется согласие трёх сторон: правительства, объединения работодателей и профсоюзов, указал сенатор.
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Нужно помнить о возможностях бюджета, предлагая дать дополнительные выходные в новогодние каникулы работающим пенсионерам. Эту мысль в разговоре с Лайфом высказал глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Парламентарий отметил, что он с позиции социальщика не возражает против дополнительных и тем более оплачиваемых дней отдыха для пожилых граждан. Но, если смотреть с законодательной точки зрения, видны препятствия. Собеседник пояснил, что выходные дни, подпадающие под оплату работодателем, требуют изменения закона, а соответственно, согласия трёх сторон: правительства, объединения работодателей и профсоюзов.
"Нельзя забывать, что у нас работодатели есть как в лице государства, так и частные, которые должны всё это оплачивать за счёт своей деятельности. Всё это требует серьёзного рассмотрения, и учитывая, что каждый день оплачиваемый, надо это всё предусмотреть в рамках бюджета", — отметил Рязанский.
В то же время он признался, что с точки зрения социальной привлекательности любая форма такого рода преференций всегда хороша. При этом парламентарий напомнил о недавних словах российского лидера Владимира Путина о необходимости соизмерять подобные предложения с возможностями бюджета.
"Это одно из предложений по тем людям, которые попали под влияние коронавируса, и дать им возможность отдохнуть побольше. Хорошее желание. Но, для того чтобы из желания оно превратилось в закон, потребуется очень серьёзная работа", — подчеркнул Валерий Рязанский.
Напомним, что в Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров. По мнению парламентария Евгения Фёдорова, именно для этой категории граждан продолжающаяся пандемия коронавируса представляет наибольшую опасность.
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