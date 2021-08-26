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    "Есть препятствия": В Совфеде оценили предложение о продлении новогодних каникул для работающих пенсионеров

    Если делать такие дни оплачиваемыми, то необходимо будет внести изменения в закон. Потребуется согласие трёх сторон: правительства, объединения работодателей и профсоюзов, указал сенатор.

    26 августа, 13:40

    Фото © Shutterstock

    Нужно помнить о возможностях бюджета, предлагая дать дополнительные выходные в новогодние каникулы работающим пенсионерам. Эту мысль в разговоре с Лайфом высказал глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

    Парламентарий отметил, что он с позиции социальщика не возражает против дополнительных и тем более оплачиваемых дней отдыха для пожилых граждан. Но, если смотреть с законодательной точки зрения, видны препятствия. Собеседник пояснил, что выходные дни, подпадающие под оплату работодателем, требуют изменения закона, а соответственно, согласия трёх сторон: правительства, объединения работодателей и профсоюзов.

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    "Нельзя забывать, что у нас работодатели есть как в лице государства, так и частные, которые должны всё это оплачивать за счёт своей деятельности. Всё это требует серьёзного рассмотрения, и учитывая, что каждый день оплачиваемый, надо это всё предусмотреть в рамках бюджета", — отметил Рязанский.

    В то же время он признался, что с точки зрения социальной привлекательности любая форма такого рода преференций всегда хороша. При этом парламентарий напомнил о недавних словах российского лидера Владимира Путина о необходимости соизмерять подобные предложения с возможностями бюджета.

    "Это одно из предложений по тем людям, которые попали под влияние коронавируса, и дать им возможность отдохнуть побольше. Хорошее желание. Но, для того чтобы из желания оно превратилось в закон, потребуется очень серьёзная работа", — подчеркнул Валерий Рязанский.

    Напомним, что в Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров. По мнению парламентария Евгения Фёдорова, именно для этой категории граждан продолжающаяся пандемия коронавируса представляет наибольшую опасность.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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