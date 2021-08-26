Нужно помнить о возможностях бюджета, предлагая дать дополнительные выходные в новогодние каникулы работающим пенсионерам. Эту мысль в разговоре с Лайфом высказал глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Парламентарий отметил, что он с позиции социальщика не возражает против дополнительных и тем более оплачиваемых дней отдыха для пожилых граждан. Но, если смотреть с законодательной точки зрения, видны препятствия. Собеседник пояснил, что выходные дни, подпадающие под оплату работодателем, требуют изменения закона, а соответственно, согласия трёх сторон: правительства, объединения работодателей и профсоюзов.

"Нельзя забывать, что у нас работодатели есть как в лице государства, так и частные, которые должны всё это оплачивать за счёт своей деятельности. Всё это требует серьёзного рассмотрения, и учитывая, что каждый день оплачиваемый, надо это всё предусмотреть в рамках бюджета", — отметил Рязанский.

В то же время он признался, что с точки зрения социальной привлекательности любая форма такого рода преференций всегда хороша. При этом парламентарий напомнил о недавних словах российского лидера Владимира Путина о необходимости соизмерять подобные предложения с возможностями бюджета.

"Это одно из предложений по тем людям, которые попали под влияние коронавируса, и дать им возможность отдохнуть побольше. Хорошее желание. Но, для того чтобы из желания оно превратилось в закон, потребуется очень серьёзная работа", — подчеркнул Валерий Рязанский.