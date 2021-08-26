На Украине заявили о необходимости транзита российского газа ещё минимум 13 лет
Для предоставления гарантий продления контракта с "Газпромом" Незалежная ведёт переговоры с Правительствами США и Германии.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Киеву транзит российского газа будет необходим как минимум до 2034 года. Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлён. Поэтому мы ведём переговоры с Правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Макогон добавил, что наиболее весомой гарантией считает возобновление или продление существующего сейчас договора на следующие 15 лет, не дожидаясь его окончания в 2024-м. Объём транзита по нему составляет 45–50 миллиардов кубометров газа, и это полностью устраивает Незалежную. Кроме того, глава оператора считает, что "Газпром" может отказаться от услуг украинской компании только при полной загруженности "Северного потока – 2".
Ранее Лайф сообщал, что компания Nord Stream 2 проиграла в немецком суде дело об освобождении трубопровода от требований Газовой европейской директивы. Согласно решению суда, оператором газопровода должна выступать компания, которая не зависит от "Газпрома", а 50% мощности трубопровода нужно зарезервировать под прокачку голубого топлива от других поставщиков. В противном случае "Северный поток – 2" будет оштрафован. Лайф уже писал, как произошедшее прокомментировали в Кремле. При этом Украина предложила свои услуги по управлению "Северным потоком – 2".
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