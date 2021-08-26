На Украине заявили о необходимости транзита российского газа ещё минимум 13 лет

"У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлён. Поэтому мы ведём переговоры с Правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий" , — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Макогон добавил, что наиболее весомой гарантией считает возобновление или продление существующего сейчас договора на следующие 15 лет, не дожидаясь его окончания в 2024-м. Объём транзита по нему составляет 45–50 миллиардов кубометров газа, и это полностью устраивает Незалежную. Кроме того, глава оператора считает, что "Газпром" может отказаться от услуг украинской компании только при полной загруженности "Северного потока – 2".