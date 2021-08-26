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    "Рубину" запретили регистрировать новичков из-за долгов перед "Краснодаром"

    Мера может быть снята сразу же после того, как будут исполнены все обязательства перед "быками".

    26 августа, 14:07

    Фото © ТАСС / Шрамко Андрей

    Казанскому "Рубину" запретили регистрировать новичков из-за задолженности перед "Краснодаром" по трансферу нападающего Ивана Игнатьева. Об этом сообщает сайт РФС.

    Помимо долгов казанцы обязаны будут выплатить пени за нарушение сроков осуществления оплаты. Отметим, что палата РФС по разрешению споров удовлетворила иск "Краснодара" в полном объёме.

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    Добавим, что запрет на регистрацию новичков может быть снят после того, как будут исполнены все обязательства перед "быками".

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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