Матч "Россия — Хорватия" в "Лужниках" смогут посетить до трёх тысяч зрителей
Старт продажи билетов начнётся завтра, 27 августа, а через три дня поступят в реализацию билеты на игру с Мальтой.
Фото © РФС
Встречу отбора ЧМ-2022 "Россия — Хорватия", которая состоится 1 сентября в "Лужниках", смогут посетить до трёх тысяч болельщиков. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
"На ближайшие домашние матчи сборной на стадионы будет допущено по три тысячи зрителей. При этом для прохода на стадион не потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации", — заявил Алаев.
Он также подчеркнул, что в свободную продажу билеты на матч с Хорватией поступят завтра, 27 августа, а через три дня начнётся реализация билетов на игру с Мальтой. Кроме того, РФС может перенести матч против Словакии из Казани из-за состояния газона на местном стадионе.
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