Матч "Россия — Хорватия" в "Лужниках" смогут посетить до трёх тысяч зрителей

Встречу отбора ЧМ-2022 "Россия — Хорватия", которая состоится 1 сентября в "Лужниках", смогут посетить до трёх тысяч болельщиков. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"На ближайшие домашние матчи сборной на стадионы будет допущено по три тысячи зрителей. При этом для прохода на стадион не потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации", — заявил Алаев.