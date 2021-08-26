НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Аршавин не сможет присутствовать на церемонии жеребьёвки Лиги чемпионов

    Она состоится в Стамбуле. Начало церемонии — в 19:00 по московскому времени.

    26 августа, 14:15
    <p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

    Фото © ТАСС / Олег Бухарев

    Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин не сможет принять участие в жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Владимир Колос.

    По его информации, Аршавин пропустит церемонию, которая начнётся в 19:00 по московскому времени в Стамбуле, из-за проблем со здоровьем.

    Аршавин является послом финала Лиги чемпионов нынешнего сезона. Проведение матча запланировано на 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Вместо россиянина одним из ведущих церемонии жеребьёвки станет другой бывший футболист "Зенита" — серб Бранислав Иванович.

    Россия замкнула первую десятку команд в рейтинге УЕФА

    Россия замкнула первую десятку команд в рейтинге УЕФА

    Единственным представителем России в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне будет "Зенит". Точно известно, что петербургский клуб на групповом этапе не сыграет с португальским "Порту", голландским "Аяксом", украинским "Шахтёром", немецким "Лейпцигом", австрийским "Зальцбургом", португальской "Бенфикой" и итальянской "Аталантой", которые также попали в третью корзину.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      "Надо выполнять задачу": Новичок "Зенита" заявил, что клуб постарается выйти в плей-офф Лиги чемпионов

      19 августа, 13:42

      "На мне поставили крестик": Андрей Аршавин рассказал, видит ли себя в политике

      16 июля, 13:21

      "Рубину" запретили регистрировать новичков из-за долгов перед "Краснодаром"

      сегодня в 14:07

      Рыженькая из "Тату" призналась в искренности поцелуев с Волковой

      сегодня в 14:08

      Блиновская отпраздновала день рождения за 119 миллионов, и вот кому действительно помогли её марафоны

      сегодня в 14:09

      Новости партнеров

      Layer 1