Аршавин не сможет присутствовать на церемонии жеребьёвки Лиги чемпионов

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин не сможет принять участие в жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Владимир Колос.



По его информации, Аршавин пропустит церемонию, которая начнётся в 19:00 по московскому времени в Стамбуле, из-за проблем со здоровьем.

Аршавин является послом финала Лиги чемпионов нынешнего сезона. Проведение матча запланировано на 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Вместо россиянина одним из ведущих церемонии жеребьёвки станет другой бывший футболист "Зенита" — серб Бранислав Иванович.

