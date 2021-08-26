Аршавин не сможет присутствовать на церемонии жеребьёвки Лиги чемпионов
Она состоится в Стамбуле. Начало церемонии — в 19:00 по московскому времени.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин не сможет принять участие в жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Владимир Колос.
По его информации, Аршавин пропустит церемонию, которая начнётся в 19:00 по московскому времени в Стамбуле, из-за проблем со здоровьем.
Аршавин является послом финала Лиги чемпионов нынешнего сезона. Проведение матча запланировано на 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Вместо россиянина одним из ведущих церемонии жеребьёвки станет другой бывший футболист "Зенита" — серб Бранислав Иванович.
Единственным представителем России в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне будет "Зенит". Точно известно, что петербургский клуб на групповом этапе не сыграет с португальским "Порту", голландским "Аяксом", украинским "Шахтёром", немецким "Лейпцигом", австрийским "Зальцбургом", португальской "Бенфикой" и итальянской "Аталантой", которые также попали в третью корзину.
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