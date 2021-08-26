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    Жертвами взрыва в Кабуле стали не менее 13 человек

    По предварительным данным, атаку совершил террорист-смертник.

    26 августа, 14:27
    <p>Фото © Соцсети</p>

    Фото © Соцсети

    По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва, который террорист-смертник устроил в районе аэропорта Кабула. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в движении "Талибан"*.

    Ранее стало известно о 15 пострадавших. Кроме того, есть информация о трёх раненых американских военных и нескольких пострадавших талибах.

    Взрыв прогремел у ворот аэропорта в Кабуле

    Взрыв прогремел у ворот аэропорта в Кабуле

    Напомним, о взрыве у аэропорта в Кабуле стало известно несколькими минутами ранее. По некоторым данным, атаку совершил террорист-смертник.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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