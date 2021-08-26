Два человека погибли при взрыве в Кабуле, не менее 15 ранены

В результате взрыва в аэропорту Кабула погибло как минимум два человека, ещё не менее 15 пострадало. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

"Как минимум два человека погибли в результате взрыва, который произошёл в аэропорту Кабула", — сказано в сообщении в "Твиттере".

Ещё не менее 15 человек получили ранения, однако данные обновляются. По информации других СМИ, взрывное устройство было активировано у отеля Baron, где останавливались британцы. Также есть информация о трёх раненых американских военных.







