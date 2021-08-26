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    Два человека погибли при взрыве в Кабуле, не менее 15 ранены

    Среди получивших повреждения — граждане Великобритании и американские солдаты.

    26 августа, 14:22
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Hamidhaideri/status/1430892240075849732/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hamid Haidari</a></p>

    Фото © Twitter / Hamid Haidari

    В результате взрыва в аэропорту Кабула погибло как минимум два человека, ещё не менее 15 пострадало. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

    "Как минимум два человека погибли в результате взрыва, который произошёл в аэропорту Кабула", — сказано в сообщении в "Твиттере".

    Ещё не менее 15 человек получили ранения, однако данные обновляются. По информации других СМИ, взрывное устройство было активировано у отеля Baron, где останавливались британцы. Также есть информация о трёх раненых американских военных.

    • Фото © Соцсети
      Фото © Соцсети
    • Фото © Соцсети
      Фото © Соцсети
    • Фото © Соцсети
      Фото © Соцсети
    • Фото © Соцсети
      Фото © Соцсети

    Фото © Соцсети

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    Напомним, о взрыве у аэропорта в Кабуле стало известно ранее. По некоторым данным, его совершил террорист-смертник.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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