Французский посол заявил об угрозе второго взрыва в аэропорту Кабула
По словам дипломата, людям необходимо покинуть территорию авиагавани как можно скорее.
Фото © Соцсети
У здания аэропорта Кабула, где недавно прогремел взрыв, в ближайшее время может произойти вторая детонация. Об этом сообщил посол Франции в Афганистане Давид Мартинон.
"Всем нашим афганским друзьям: если вы находитесь возле ворот аэропорта, срочно отойдите и укройтесь. Возможен второй взрыв", — написал дипломат на своей странице в "Твиттере".
Ранее Лайф сообщал, что в результате взрыва в аэропорту Кабула погибло не менее 13 человек, есть пострадавшие. По информации других СМИ, взрывное устройство было активировано у отеля Baron, где останавливались британцы. Также есть информация о трёх раненых американских военных.
Напомним, о взрыве у аэропорта в Кабуле стало известно ранее. По некоторым данным, его совершил террорист-смертник.
Комментариев: 0