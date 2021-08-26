Французский посол заявил об угрозе второго взрыва в аэропорту Кабула

У здания аэропорта Кабула, где недавно прогремел взрыв, в ближайшее время может произойти вторая детонация. Об этом сообщил посол Франции в Афганистане Давид Мартинон.

"Всем нашим афганским друзьям: если вы находитесь возле ворот аэропорта, срочно отойдите и укройтесь. Возможен второй взрыв", — написал дипломат на своей странице в "Твиттере".