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    Французский посол заявил об угрозе второго взрыва в аэропорту Кабула

    По словам дипломата, людям необходимо покинуть территорию авиагавани как можно скорее.

    26 августа, 14:34
    <p>Фото © Соцсети</p>

    Фото © Соцсети

    У здания аэропорта Кабула, где недавно прогремел взрыв, в ближайшее время может произойти вторая детонация. Об этом сообщил посол Франции в Афганистане Давид Мартинон.

    "Всем нашим афганским друзьям: если вы находитесь возле ворот аэропорта, срочно отойдите и укройтесь. Возможен второй взрыв", — написал дипломат на своей странице в "Твиттере".

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    Ранее Лайф сообщал, что в результате взрыва в аэропорту Кабула погибло не менее 13 человек, есть пострадавшие. По информации других СМИ, взрывное устройство было активировано у отеля Baron, где останавливались британцы. Также есть информация о трёх раненых американских военных.

    Напомним, о взрыве у аэропорта в Кабуле стало известно ранее. По некоторым данным, его совершил террорист-смертник.


    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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