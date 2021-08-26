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    Минобороны Турции сообщило о двух взрывах в Кабуле

    Один из них случился у ворот воздушной гавани, другой — у гостиницы Baron, где находились британцы.

    26 августа, 14:36
    <p>Фото © Соцсети</p>

    Фото © Соцсети

    В афганской столице произошло два взрыва, а не один, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

    Отмечается, что оба случились за пределами воздушной гавани. При этом турецкие граждане в результате происшествия не пострадали.

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    Напомним, на данный момент известно о взрыве, который совершил террорист-смертник у ворот аэропорта, а также у гостиницы Bacon вблизи воздушной гавани. По последним данным, погибло не менее 13 человек.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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