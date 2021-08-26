Минобороны Турции сообщило о двух взрывах в Кабуле
Один из них случился у ворот воздушной гавани, другой — у гостиницы Baron, где находились британцы.
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В афганской столице произошло два взрыва, а не один, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в Минобороны Турции.
Отмечается, что оба случились за пределами воздушной гавани. При этом турецкие граждане в результате происшествия не пострадали.
Напомним, на данный момент известно о взрыве, который совершил террорист-смертник у ворот аэропорта, а также у гостиницы Bacon вблизи воздушной гавани. По последним данным, погибло не менее 13 человек.
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