Politico: Взрывы у аэропорта Кабула устроили террористы ИГИЛ

Террористическая группировка ИГИЛ* ответственна за взрывы, которые прогремели сегодня возле аэропорта Кабула. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США.

Напомним, о взрыве у аэропорта в Кабуле стало известно около часа назад. По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 50 пострадало. Есть информация о трёх раненых американских военных и нескольких пострадавших талибах.

При этом Минобороны Турции заявило, что в афганской столице произошло два взрыва, а не один, как сообщалось ранее. Оба случились за пределами воздушной гавани.