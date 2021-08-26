Politico: Взрывы у аэропорта Кабула устроили террористы ИГИЛ
По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 50 пострадало.
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Террористическая группировка ИГИЛ* ответственна за взрывы, которые прогремели сегодня возле аэропорта Кабула. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США.
Напомним, о взрыве у аэропорта в Кабуле стало известно около часа назад. По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 50 пострадало. Есть информация о трёх раненых американских военных и нескольких пострадавших талибах.
При этом Минобороны Турции заявило, что в афганской столице произошло два взрыва, а не один, как сообщалось ранее. Оба случились за пределами воздушной гавани.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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