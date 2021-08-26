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    Politico: Взрывы у аэропорта Кабула устроили террористы ИГИЛ

    По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 50 пострадало.

    26 августа, 14:52

    Фото © Соцсети

    Террористическая группировка ИГИЛ* ответственна за взрывы, которые прогремели сегодня возле аэропорта Кабула. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США.

    Напомним, о взрыве у аэропорта в Кабуле стало известно около часа назад. По последним данным, в результате атаки смертника погибло по меньшей мере 13 человек, более 50 пострадало. Есть информация о трёх раненых американских военных и нескольких пострадавших талибах.

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    При этом Минобороны Турции заявило, что в афганской столице произошло два взрыва, а не один, как сообщалось ранее. Оба случились за пределами воздушной гавани.

    * Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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