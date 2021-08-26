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    Путин поручил развивать в Северной Осетии производство продукции двойного назначения

    Ответственными за этот вопрос назначены глава кабмина Михаил Мишустин, врио главы региона Сергей Меняйло и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

    26 августа, 14:53
    <p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66253/photos/66162" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Северной Осетии заняться развитием предприятий обрабатывающей промышленности в республике, в частности — производящих продукцию двойного назначения. Об этом говорится в перечне поручений по социально-экономическому развитию Северной Осетии – Алании, опубликованном на сайте Кремля.

    "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания и государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции "Ростех" проработать вопрос развития предприятий обрабатывающей промышленности Республики Северная Осетия – Алания, в том числе производящих продукцию двойного назначения", — указано в документе.

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    Ответственными за это поручение назначены глава кабмина Михаил Мишустин, врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло и глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Они должны доложить о ситуации по этому вопросу в срок до 1 ноября 2021 года.

    Ранее Путин поручил защитить "школьные" выплаты от автоматического списания в счёт долгов. Глава государства также призвал банки безусловно исполнить указы, касающиеся запрета на списание средств господдержки.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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