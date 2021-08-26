Путин поручил развивать в Северной Осетии производство продукции двойного назначения

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями Северной Осетии заняться развитием предприятий обрабатывающей промышленности в республике, в частности — производящих продукцию двойного назначения. Об этом говорится в перечне поручений по социально-экономическому развитию Северной Осетии – Алании, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания и государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции "Ростех" проработать вопрос развития предприятий обрабатывающей промышленности Республики Северная Осетия – Алания, в том числе производящих продукцию двойного назначения", — указано в документе.

Ответственными за это поручение назначены глава кабмина Михаил Мишустин, врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло и глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Они должны доложить о ситуации по этому вопросу в срок до 1 ноября 2021 года.