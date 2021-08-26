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    Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин

    Большую часть карьеры он провёл в московском "Спартаке", с которым трижды побеждал в чемпионате СССР.

    26 августа, 15:03

    Фото © ТАСС / Ун Да-син Вячеслав

    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте московского "Спартака", в котором он провёл большую часть карьеры.

    "Хоккейный клуб "Спартак" приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека. О времени и месте прощания с Владимиром Шадриным мы сообщим дополнительно", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

    В составе сборной СССР Шадрин побеждал на Олимпийских играх в 1972 и 1976 годах. Кроме того, в 1970, 1971, 1973, 1974 и 1975 годах он выигрывал золото на чемпионатах мира. В составе "Спартака" нападающий стал трёхкратным чемпионом СССР.

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    После завершения спортивной карьеры Шадрин работал в детско-юношеской школе "Спартака" и был главным тренером основной команды. Также он возглавлял юношескую сборную России.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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