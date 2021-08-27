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Россия увеличивает количество рейсов на курорты Египта

Также возобновляются перелёты в несколько стран. Они были приостановлены из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

26 августа, 22:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Авиасообщение России с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей возобновляется с пятницы, 27 августа. Также будет увеличено число регулярных перелётов в Венгрию, на Кипр, в Киргизию, Таджикистан и на египетские курорты.

Так, количество рейсов из Москвы в Египет увеличивается с 5 до 15 в неделю на каждом маршруте — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Кроме того, разрешаются полёты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 41 регионального аэропорта России с частотой один рейс в неделю в каждый город.

Россия впервые с 2015 года возобновляет авиасообщение с курортами Египта

Россия впервые с 2015 года возобновляет авиасообщение с курортами Египта

А ранее Россия продлила ограничение на полёты в Танзанию. Авиасообщение с этой страной было закрыто 15 апреля, с тех пор каждый месяц запрет продлевали.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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