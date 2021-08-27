Россия увеличивает количество рейсов на курорты Египта

Авиасообщение России с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей возобновляется с пятницы, 27 августа. Также будет увеличено число регулярных перелётов в Венгрию, на Кипр, в Киргизию, Таджикистан и на египетские курорты.

Так, количество рейсов из Москвы в Египет увеличивается с 5 до 15 в неделю на каждом маршруте — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Кроме того, разрешаются полёты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 41 регионального аэропорта России с частотой один рейс в неделю в каждый город.