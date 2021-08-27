"Мы не простим": Байден приказал подготовить удары по ИГИЛ, чтобы отомстить за теракты в Кабуле
В результате двух взрывов погибло, по предварительным данным, около ста человек, в том числе 12 американских военнослужащих.
Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA
Президент США Джо Байден сообщил, что отдал приказ подготовить удары по боевикам ИГИЛ* — террористической организации, которая взяла на себя ответственность за взрывы в аэропорту Кабула.
"Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить!" — заявил Байден, выступив с заявлением по факту террористических актов в Кабуле.
Президент США заверил, что "террористы не сдержат" американцев, им не дадут помешать миссии США в Афганистане. Эвакуация гражданских и военнослужащих из этой страны будет продолжена.
Меж тем продолжает расти число жертв террористических актов. В результате двух взрывов погибло, по последним данным, уже 90 человек, десятки пострадали. ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты.
Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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