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"Мы не простим": Байден приказал подготовить удары по ИГИЛ, чтобы отомстить за теракты в Кабуле

В результате двух взрывов погибло, по предварительным данным, около ста человек, в том числе 12 американских военнослужащих.

26 августа, 21:40
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA

Президент США Джо Байден сообщил, что отдал приказ подготовить удары по боевикам ИГИЛ* — террористической организации, которая взяла на себя ответственность за взрывы в аэропорту Кабула.

"Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить!"  заявил Байден, выступив с заявлением по факту террористических актов в Кабуле.

Президент США заверил, что "террористы не сдержат" американцев, им не дадут помешать миссии США в Афганистане. Эвакуация гражданских и военнослужащих из этой страны будет продолжена.

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Меж тем продолжает расти число жертв террористических актов. В результате двух взрывов погибло, по последним данным, уже 90 человек, десятки пострадали. ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты.

Напомним, что первый взрыв произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник. Второй взрыв прогремел возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, и мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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